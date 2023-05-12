Официальный представитель Кремля Песков заявил о готовности РФ к тому, что Запад продолжит вооружать Украину

Россия готова к дальнейшему накачиванию Украины оружием со стороны западных стран. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ накануне подчеркнул, что сравнивать военный потенциал России и Украины сложно, так как, в отличие от своего оппонента, российская сторона не ведет войну. По его словам, война означает полное разрушение городов и инфраструктуры.
Ранее политик отметил, что коллективный Запад никогда не признает антироссийские санкции ошибкой. Экономика РФ обладает достаточным запасом прочности, а дефицит бюджета находится под контролем, подчеркивал Песков.