Дмитрий Песков отверг обвинения оппозиционного политика Кемаля Кылычдароглу во вмешательстве РФ в турецкие выборы

С таким заявлением пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина выступил на традиционном брифинге перед журналистами. Напомним, ранее главный соперник действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Кемаль Кылычдароглу обвинил Россию во вмешательстве в политическую жизнь ближневосточного государства, а именно в грядущие выборы президента республики.