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Дмитрий Песков отверг обвинения оппозиционного политика Кемаля Кылычдароглу во вмешательстве РФ в турецкие выборы

Политика
Дмитрий Песков отверг обвинения оппозиционного политика Кемаля Кылычдароглу во вмешательстве РФ в турецкие выборы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отверг обвинения оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу во вмешательстве России в президентские выборы в Турции. Политик подчеркнул, что Москва не вмешивается во внутреннюю политику других стран.

С таким заявлением пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина выступил на традиционном брифинге перед журналистами. Напомним, ранее главный соперник действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Кемаль Кылычдароглу обвинил Россию во вмешательстве в политическую жизнь ближневосточного государства, а именно в грядущие выборы президента республики.
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