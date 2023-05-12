Тюменцы смогут быстрее добираться до казахстанского курорта «Боровое»

Курорт «Боровое» в Казахстане станет более доступным для жителей Тюменской области. Процедура пересечения границы с Республикой Казахстан для них будет упрощена.
Как пишет сетевое издание «МегаТюмень», раньше пробки на пограничных КПП были неприятной проблемой для российских туристов. Иногда им приходилось ждать своей очереди на пропускном пункте по несколько часов.
По данным «Росскурорта» (представителя национального туроператора Казахстана «Казкурорт» в РФ), погранслужба Комитета нацбезопасности РК и национальная палата предпринимателей Акмолинского облмаслихата «Атамекен» договорились о том, что пропуск автобусов с туристами будет осуществляться в ускоренном режиме, а контроль за этим будет проводиться онлайн.
По новым правилам тюменские турагентства заранее направляют пограничникам сведения об автобусах и числе российских путешественников. Данная мера позволяет значительно сократить время прохождения пункта пограничного контроля на КПП Кызыл жар – Казанское. Теперь эта процедура занимает максимум 30 минут.