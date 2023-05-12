Тюменцы смогут быстрее добираться до казахстанского курорта «Боровое»

По данным «Росскурорта» (представителя национального туроператора Казахстана «Казкурорт» в РФ), погранслужба Комитета нацбезопасности РК и национальная палата предпринимателей Акмолинского облмаслихата «Атамекен» договорились о том, что пропуск автобусов с туристами будет осуществляться в ускоренном режиме, а контроль за этим будет проводиться онлайн.