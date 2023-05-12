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Апелляционный трибунал отменил отстранение Паралимпийского комитета РФ от членства в международной организации

Спорт
Апелляционный трибунал отменил отстранение Паралимпийского комитета РФ от членства в международной организации

Паралимпийский комитет России возобновил членство в Международном паралимпийском комитете по решению апелляционного трибунала организации. Об этом сообщает пресс-служба ПКР.

Трибунал МПК удовлетворил поданную российским комитетом апелляцию, тем самым отменив решение о приостановлении членства в организации. Представители ПКР подчеркнули, что рассмотрят варианты юридической защиты прав спортсменов, которых не допустили до международных соревнований паралимпийцев.

Ранее глава МПК Эндрю Парсонс допустил участие атлетов из России и Белоруссии в соревнованиях 2023 года. Вопрос о допуске будет решаться на генеральной ассамблее в сентябре.
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