Пакистанская полиция намерена вновь арестовать экс-премьера Имрана Хана

Группа сотрудников правоохранительных органов выехала в пакистанский город Исламабад, чтобы снова арестовать бывшего премьера страны Имрана Хана. Об этом сообщает местная газета Dawn.
По данным издания, команда следователей, расследующих дела в отношении Хана, сообщила Верховному суду Исламабада о своих намерениях вновь арестовать главу оппозиционной партии «Движение за справедливость». Отряд полицейских, выехавший в столицу Пакистана, возглавляет заместитель генерального инспектора.
В свою очередь, адвокат партии Бабар Аван отметил, что в администрации есть несколько человек, «обеспокоенных тем, что если Имран Хан будет освобожден, то их рабочие места будут в опасности».
Следует отметить, что в первый раз Хана арестовали 9 мая после обвинений в терроризме. Однако пакистанский Верховный суд признал незаконным его задержание и потребовал освободить политика, передает «Национальная Служба Новостей».