Мошенники придумали новый способ воровства денег под видом предотвращения «переводов» экстремистам

Телефонные мошенники пугают своих жертв уголовной ответственностью и предлагают «спасти» накопления, переведя их на «безопасный счет». Об этом сообщили в «Почта банке».
Злоумышленники в разговоре представляются сотрудниками правоохранительных органов и выманивают денежные средства россиян с помощью угроз уголовной ответственностью. Убедив жертву в том, что деньги со счета «переводятся» экстремистам, преступники предлагают спасти накопления с помощью их переноса на «безопасный счет».
Ранее финансист из Высшей школы экономики Евгений Коган рассказал о вопросе, который поможет изобличить телефонных мошенников. Отвечая на него, преступники начинают теряться и изворачиваться.