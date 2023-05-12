Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Мошенники придумали новый способ воровства денег под видом предотвращения «переводов» экстремистам

Общество
Мошенники придумали новый способ воровства денег под видом предотвращения «переводов» экстремистам

Телефонные мошенники пугают своих жертв уголовной ответственностью и предлагают «спасти» накопления, переведя их на «безопасный счет». Об этом сообщили в «Почта банке».

Злоумышленники в разговоре представляются сотрудниками правоохранительных органов и выманивают денежные средства россиян с помощью угроз уголовной ответственностью. Убедив жертву в том, что деньги со счета «переводятся» экстремистам, преступники предлагают спасти накопления с помощью их переноса на «безопасный счет».

Ранее финансист из Высшей школы экономики Евгений Коган рассказал о вопросе, который поможет изобличить телефонных мошенников. Отвечая на него, преступники начинают теряться и изворачиваться.
телефонные мошенники воровство деньги звонки правоохранительные органы полиция переводы экстремисты
Военкоры ФАН