Мошенники придумали новый способ воровства денег под видом предотвращения «переводов» экстремистам

Злоумышленники в разговоре представляются сотрудниками правоохранительных органов и выманивают денежные средства россиян с помощью угроз уголовной ответственностью. Убедив жертву в том, что деньги со счета «переводятся» экстремистам, преступники предлагают спасти накопления с помощью их переноса на «безопасный счет».