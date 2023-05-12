Усыпальница первых Рюриковичей: значение первого русского каменного храма в честь Богородицы

12 мая 996 года была освещена Десятинная церковь, о чем в летописи говорится так: «Володимиръ же видивъ церковь свѣршену, и вшедъ в ню помолися Богу».
Прошло менее десятилетия после судьбоносного Крещения Руси, и князь Владимир, прозванный в народе Красно Солнышко, возводит в «стольном граде» первый каменный храм (есть сведения, что деревянные церкви были в Киеве еще до принятия христианства).
На строительство Владимир выделил десятую часть своих доходов, поэтому церковь была прозвана Десятинной. Но есть и второе название — в исторических источниках ее часто называют церковью Богородицы. Сегодня о внешнем и внутреннем виде и убранстве храма можно лишь судить по материалам археологических раскопок и из описаний.
Известно, что это был крестово-купольный шестиярусный храм. В начале XI века он был поврежден пожаром, но вскоре восстановлен, при этом с трех сторон добавили галереи. Десятинная церковь была богато украшена мозаиками, фресками, резными мраморными и шиферными плитами. Иконы, кресты и посуда были привезены из Херсонеса Таврического в 1007 году. Кроме главного алтаря у церкви имелись еще два: Святого Владимира и Святителя Николая.
Здесь была обустроена княжеская усыпальница, где нашли последний приют христианская супруга Владимира — византийская царевна Анна, умершая в 1011 году, а затем и сам Владимир, почивший в Бозе в 1015-м. Сюда были перенесены из Вышгорода останки первой христианской правительницы Руси — Святой равноапостольной княгини Ольги. При раскопках был найден мраморный саркофаг, где, вероятно, и покоилась первая русская христианка.
В 1044 году Ярослав Мудрый похоронил в Десятинной церкви братьев своего отца Владимира — Ярополка и Олега Древлянского.
Десятинная церковь была варварски разрушена при Батыевом нашествии на Киев. Собственно, и сам город, утративший к тому времени столичные функции был превращен фактически в руины. Уцелевшие жители частично переселились на север.