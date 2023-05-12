Усыпальница первых Рюриковичей: значение первого русского каменного храма в честь Богородицы

Известно, что это был крестово-купольный шестиярусный храм. В начале XI века он был поврежден пожаром, но вскоре восстановлен, при этом с трех сторон добавили галереи. Десятинная церковь была богато украшена мозаиками, фресками, резными мраморными и шиферными плитами. Иконы, кресты и посуда были привезены из Херсонеса Таврического в 1007 году. Кроме главного алтаря у церкви имелись еще два: Святого Владимира и Святителя Николая.