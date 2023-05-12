Сенатор Ольга Ковитиди: дефолт США неразрывно связан с поражением Украины в противостоянии с Россией

Предрекаемый дефолт США неразрывно свзян с проигрышем Украины в конфликте с Россией. Об этом сообщила член Совета Федерации Ольга Ковитиди.
В нынешнем положении Вашингтон не способен направлять финансы на помощь Украине. Ковитиди подчеркнула, что страна является инструментом Соединенных Штатов, а там все решает доллар, сообщает РИА Новости.
Сенатор добавила, что Белый дом не может пойти на авантюры из-за выборов, которые пройдут в следующем году. В такой ситуации контрнаступление Киева должно провалиться.
Ранее член Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ Дмитрий Любомудров спрогнозировал последствия объявления в США дефолта. Это может привести к разорению многих компаний и банков, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».