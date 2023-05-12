Подрядчик привлечен к уголовной ответственности после ремонта школы в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело после ремонта школы. Генерального директора компании-подрядчика обвиняют в хищении 43 миллионов рублей.
В ходе следствия было установлено, что между мэрией и строительной организацией был заключен договор подряда на проведение работ по капитальному ремонту в образовательном учреждении, сообщает сетевое издание «Живем в Нижнем». По окончании работ компании было выплачено более 67 миллионов рублей.
Была проведена строительно-техническая судебная экспертиза, которая показала, что подрядная организация не выполнила часть работ, предусмотренных договором. Сумма материального ущерба составила свыше 43 миллионов рублей. Следователи установили причастность к хищению генерального директора компании. Он распорядился денежными средствами в личных целях. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).