Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Официальный представитель Кремля Песков заявил, что Запад никогда не признает антироссийские санкции ошибочными

Политика
Официальный представитель Кремля Песков заявил, что Запад никогда не признает антироссийские санкции ошибочными

Страны Запада никогда не признают санкции против России ошибочным шагом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ему задали вопрос о том, простит ли РФ коллективный Запад за антироссийские санкции в случае, если он признает их ошибочными. По мнению Пескова, такого признания со стороны США и Евросоюза никогда не произойдет.

Ранее официальный представитель Кремля отметил, что российская экономика обладает достаточным запасом прочности, а дефицит бюджета находится под контролем. При этом, по данным минфина, макроэкономические показатели РФ демонстрируют хорошие цифры.
песков санкции запад США евросоюз россия
Военкоры ФАН