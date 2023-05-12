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Президент Украины Владимир Зеленский публично подтвердил успешную контратаку ВСУ под Бахмутом

Политика
Президент Украины Владимир Зеленский публично подтвердил успешную контратаку ВСУ под Бахмутом

Президент Украины Владимир Зеленский сделал публичное заявление, в котором подтвердил успешную контратаку украинских военных под Бахмутом (Артемовском). Фрагменты выступления политика цитируют местные СМИ.

По словам Зеленского, он заслушал доклад командующего сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского о текущей обстановке на этом участке фронта. Военнослужащий указал, что его подразделения якобы «сверхусилиями» остановили российские силы и «даже отбросили их по некоторым направлениям».

До этого в минобороны Украины сообщили, что ВСУ продвинулись на два километра на Бахмутском направлении. С таким заявлением выступила заместитель министра оборонного ведомства страны Анна Маляр.

Ранее руководство ЧВК «Вагнер» обратилось к Минобороны РФ с просьбой отправить подразделения для удержания флангов на Бахмутском направлении. Это было выполнено, и российские военные заняли позиции к югу и северу от населенного пункта, а силы «оркестра» продолжили штурмовые действия в городе. Однако за последние дни украинские войска смогли вытеснить силы РФ с нескольких позиций, вынудив «вагнеровцев» перебросить группы для предотвращения масштабного прорыва.
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