Президент Украины Владимир Зеленский публично подтвердил успешную контратаку ВСУ под Бахмутом

Ранее руководство ЧВК «Вагнер» обратилось к Минобороны РФ с просьбой отправить подразделения для удержания флангов на Бахмутском направлении. Это было выполнено, и российские военные заняли позиции к югу и северу от населенного пункта, а силы «оркестра» продолжили штурмовые действия в городе. Однако за последние дни украинские войска смогли вытеснить силы РФ с нескольких позиций, вынудив «вагнеровцев» перебросить группы для предотвращения масштабного прорыва.