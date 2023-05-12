Исследователи рассказали о склонности людей влюбляться в партнеров со схожим «внутренним ядром»

Ученые заявили, что ключевым фактором влюбленности может быть ощущение общего «стержня» у партнеров. Такие выводы сделала группа ученых под началом психолога Чарльза Чу, сообщает портал Planet Today.
Научные работники провели ряд экспериментов, чтобы прояснить предпосылки возникновения романтических чувств у людей. Изначально предположили, что такие эмоции могут возникнуть, если человек встречает партнера, у которого схожее внутреннее «я».
В результате исследования, ученые пришли к выводу, что для возникновения влюбленности важно наличие у партнеров чувства общности — чувства схожести «внутреннего ядра». С другой стороны, как пояснил психолог Чу, попытка судить о природе человеческих чувств только на основе внутренней похожести субъектов может ввести в заблуждение, поскольку при исследовании подобных материй все же необходим более широкий взгляд.