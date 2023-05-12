Исследователи рассказали о склонности людей влюбляться в партнеров со схожим «внутренним ядром»

В результате исследования, ученые пришли к выводу, что для возникновения влюбленности важно наличие у партнеров чувства общности — чувства схожести «внутреннего ядра». С другой стороны, как пояснил психолог Чу, попытка судить о природе человеческих чувств только на основе внутренней похожести субъектов может ввести в заблуждение, поскольку при исследовании подобных материй все же необходим более широкий взгляд.