Организаторы Евровидения-2023 отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому записать видеообращение для финала конкурса из-за страха «дергать Россию за усы». Об этом пишет «Царьград».
По мнению автора опубликованного материала, представители песенного конкурса впервые за долгое время вспомнили о своих принципах, отказав украинскому лидеру. Подчеркивается, что Евровидение является музыкальным, а не политическим шоу.
Еще год назад в конкурсе победила украинская группа Kalush Orchestra, нарушившая правило на запрет политических лозунгов. Сразу после выступления коллектива солист призвал мир помочь неонацистам, заблокированным на «Азовстали» в Мариуполе. Но члены жюри закрыли на это глаза. В этот раз Европейский вещательный союз мог учесть прошлогоднюю ошибку.
Ранее политолог Юрий Светов заявил, что не считает отказ Зеленскому сделать видеообращение на финал конкурса признаком «усталости» Европы от темы украинского конфликта. По мнению эксперта, европейские промо-кампании, несмотря на русофобскую повестку, еще стараются держаться в рамках приличий.