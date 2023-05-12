Организаторы Евровидения отказались от видеообращения Зеленского в финале из-за нежелания конфликтовать с РФ

Еще год назад в конкурсе победила украинская группа Kalush Orchestra, нарушившая правило на запрет политических лозунгов. Сразу после выступления коллектива солист призвал мир помочь неонацистам, заблокированным на «Азовстали» в Мариуполе. Но члены жюри закрыли на это глаза. В этот раз Европейский вещательный союз мог учесть прошлогоднюю ошибку.