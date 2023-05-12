Фигуриста Романа Костомарова пока не планируют вывозить из России для установки протезов

Зарубежные врачи сами могут приехать в Россию и привести фигуристу необходимые протезы. Однако их нельзя будет устанавливать до тех пор, пока его здоровье Костомарова не позволит. В настоящий момент в РФ идет поиск медицинских учреждений, где можно будет пробовать поставить протезы.