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Фигуриста Романа Костомарова пока не планируют вывозить из России для установки протезов

Общество
Фигуриста Романа Костомарова пока не планируют вывозить из России для установки протезов

Российского олимпийского чемпиона Романа Костомарова пока не планируют вывозить из страны. Об этом стало известно 12 мая, в пятницу.

Зарубежные врачи сами могут приехать в Россию и привести фигуристу необходимые протезы. Однако их нельзя будет устанавливать до тех пор, пока его здоровье Костомарова не позволит. В настоящий момент в РФ идет поиск медицинских учреждений, где можно будет пробовать поставить протезы.

Прежде стало известно, что супруга олимпийского чемпиона 11 мая, в четверг, опровергла информацию о тайной выписке фигуриста из больницы в Коммунарке. В настоящий момент Костомаров находится в лечебном учреждении.
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