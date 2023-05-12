Новый завод по производству мороженого на 500 рабочих мест появится в подмосковном Долгопрудном

Компания «Чистая линия» построит новый завод по производству мороженого в городе Долгопрудный Московской области. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
Строительство нового предприятия обеспечит рабочими местами 500 тысяч человек, а также позволит компании расширить ассортимент холодного десерта до 220 видов. Земельные участки компании предоставили в упрощенном порядке, без проведения торгов. Объем инвестиций в производство составит 2,5 миллиарда рублей.
«Реализация проекта позволит увеличить производство мороженого с 20 до 31 тысячи тонн ежегодно», — рассказал телеканалу «360» Филимонов.
Ранее сообщалось, что компания «Айсбери» стара лидером среди производителей мороженого в России. По итогам 2022 года она произвела более 52 тысяс тонн лакомства.