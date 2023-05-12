В своем обращении к гражданам России и к людям по всему миру наш президент Владимир Владимирович Путин упомянул важность союзнических войск. Но говорить о том, что США не только сыграли ключевую роль, но и оказывается стали победителями — это чистой воды провокация. Ложь, которая рассчитана на то, чтобы следующие поколения выросли с мыслью о том, что история была другой. Мы с вами должны противостоять этому. Мы с вами обязаны сохранить память и рассказывать об этом. Учить своих детей, учить своих внуков и сделать все для того, чтобы история не была изменена в удобную для Запада сторону. Я бы очень хотел, чтобы российские власти на постоянной основе в разной форме напоминали и рассказывали, что известная статуя свободы упрется в пояс нашему монументу «Родина-мать зовет!», что Сталинградская битва имела ключевое значение в Великой Отечественной войне. Что многие бои стали переломными, именно после них немецкие войска начали отступать. Что некоторые дома в СССР противостояли фашизму дольше, чем целые Европейские страны.