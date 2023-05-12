Эдгард Запашный: «Давайте уделять время истории и подвигу нашего народа не только в памятные даты!»

Празднование Дня Победы, для многих жителей Европы имело серьезные последствия в виде административных и уголовных дел. А для западных политиков он стал поводом в очередной раз переврать историю Второй мировой войны.
Наши англоязычные «союзники» объявили победителями себя, забыв о 14 миллионах, павших в сражениях с гитлеровцами воинах СССР. А Германия и вовсе предпочла не упоминать заслуги Советского союза в борьбе с фашизмом.
По мнению гендиректора Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного подобная «забывчивость» взята на вооружение не случайно. Таким образом Запад переписывает историю и взращивает своих граждан на откровенной лжи. В авторской колонке для ФАН он подчеркнул, чтобы подвиг советского народа не был забыт, чтобы подрастающее поколение россиян даже не сомневалось в величии своих предков, о событиях Великой Отечественной войны надо вспоминать и рассказывать не только по праздникам.
Позорные «побочные эффекты» празднования Дня Победы на Западе. Колонка Эдгарда Запашного
Вот, и прошел праздник под названием «День Победы». В нашей стране 9 мая — это особенный, священный день, одна из самых главных памятных дат. Так было, так есть и так будет.
К сожалению, последнее десятилетие празднование Дня Победы по всему миру вызывает не только кучу споров и разногласий, но и имеет определенный «побочный эффект». Уже сегодня такие страны как Молдавия, Латвия, Литва, Польша рассказывают о заведенных уголовных делах: за ношение георгиевской ленточки, за демонстрацию советской символики, за проведение парадов, за возложение цветов и многое другое. Конечно, более всего расстраивает тот факт, что после празднования Дня Победы, ведется преследование в отношении ветеранов, которых осталось совсем немного. Как мы с вами понимаем, самым «юным» из них уже не менее 90 лет. И вместо того, чтобы беречь этих людей, благодарить их и делать все для продления жизни героев, лидеры многих стран в буквальном смысле слова отдают команду наказать. Еще раз повторю: заводят административные и даже уголовные дела. Это должно быть недопустимо, но это происходит во многих так называемых цивилизованных странах мира.
Шествие «Бессмертного полка» в этом году в России было отменено из-за угрозы, связанной с террористическими актами, которые стали происходить в нашей стране. В этом вопросе я полностью поддерживаю решение российских властей. Но есть и неожиданные решения. Если честно, я сначала удивился, а потом с улыбкой воспринял тот факт, что в известной компьютерной игре Minecraft люди собрались и провели виртуальный «Бессмертный полк». Участие в нем приняло очень большое количество человек. Стоит упомянуть, что «Бессмертный полк» и Парад Победы в этом году прошел во многих африканских странах, где живут или работают наши соотечественники.
Несколько раз менялась информация о возможности использовать советский и российский флаг на празднике в Германии. Власти Берлина — город, в котором завершилась Великая Отечественная война — то разрешали, то запрещали демонстрацию нашей символики в День Победы. Окончательным решением стал запрет. При этом мы все видели радость людей, которые отреагировали, как позже выяснилось, на фейковую новость о том, что над Рейхстагом все-таки был водружен советский флаг. И, кстати, это было бы правильно. Ведь это не форма унижения для немцев. Это форма памяти и благодарности Советскому солдату, который спас человечество. Однако канцлер Германии Олаф Шольц в своем поздравительном обращении ни разу не вспомнил великого Советского солдата, а просто констатировал факт, что фашизм был повержен.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер и вовсе констатировала, что Вторую Мировую войну выиграли США и их союзники. Это тоже недопустимо. Недопустимо, потому что это является транслированием абсолютной неправды на высшем уровне.
В своем обращении к гражданам России и к людям по всему миру наш президент Владимир Владимирович Путин упомянул важность союзнических войск. Но говорить о том, что США не только сыграли ключевую роль, но и оказывается стали победителями — это чистой воды провокация. Ложь, которая рассчитана на то, чтобы следующие поколения выросли с мыслью о том, что история была другой. Мы с вами должны противостоять этому. Мы с вами обязаны сохранить память и рассказывать об этом. Учить своих детей, учить своих внуков и сделать все для того, чтобы история не была изменена в удобную для Запада сторону. Я бы очень хотел, чтобы российские власти на постоянной основе в разной форме напоминали и рассказывали, что известная статуя свободы упрется в пояс нашему монументу «Родина-мать зовет!», что Сталинградская битва имела ключевое значение в Великой Отечественной войне. Что многие бои стали переломными, именно после них немецкие войска начали отступать. Что некоторые дома в СССР противостояли фашизму дольше, чем целые Европейские страны.
Друзья, мы с вами прекрасно знаем, что о Великой Отечественной войне, о подвиге наших соотечественников можно говорить очень долго. Поэтому давайте все вместе уделять время нашей истории не только в определенные даты, а как можно чаще в течение года. Ведь нашими жизнями мы обязаны прежде всего подвигу Советского солдата и нельзя это забывать.
Благодарю вас, и с прошедшим праздником!