«Суданцы этого не забудут»: Сиррадж назвал продолжение работы посольства России в Хартуме дружеским жестом

Ранее Мохаммед Сиррадж заявил, что договоренности Москвы и Хартума о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ на берегу Красного моря остаются в силе. По его словам, соглашение должен ратифицировать законодательный орган, который еще не сформирован на фоне переходного периода в стране.