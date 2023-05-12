«Суданцы этого не забудут»: Сиррадж назвал продолжение работы посольства России в Хартуме дружеским жестом

Москва, 12 мая. Граждане Судана никогда не забудут, что Россия не закрыла посольство в Хартуме на фоне боестолкновений между ВС страны и Силами быстрого реагирования (СБР). Об этом «Известиям» заявил посол восточноафриканского государства Мохаммед Сиррадж.
Он подчеркнул, что продолжение работы дипломатического представительства России в столице Судана является дружеским жестом. Посол отметил, что большинство стран эвакуировали или перенесли свои консульства.
«А русские все еще там. Это очень дружеский жест, и я думаю, что суданцы этого никогда не забудут. Это знак, что россияне предпочли оставаться вместе с суданцами в Хартуме, помогать им и переживать с ними этот кризис», — добавил он.
Ранее Мохаммед Сиррадж заявил, что договоренности Москвы и Хартума о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ на берегу Красного моря остаются в силе. По его словам, соглашение должен ратифицировать законодательный орган, который еще не сформирован на фоне переходного периода в стране.