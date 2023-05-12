«Будет тяжело, но бойцы справятся»: политолог Лагин о появлении у ВСУ британских танков Challenger 2

Некоторые люди уверены, что военнослужащие ВС РФ легко справятся с западными боевыми машинами, но нам нужно держать голову холодной и последовательно выполнять задачи СВО. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН высказал политический аналитик Николай Лагин.
Ранее офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью U.S. Tour of Duty сообщил, что бойцы армии России уничтожат все поставляемые Киеву британские танки.
«Хорошая новость заключается в том, что у них всего 14 Challenger 2, и у них живучесть никакая. Как только они вступят в бой, их уничтожат. Танки Challenger 2 сожгут так же, как и любой другой украинский танк», — подчеркнул военный.
Риттер добавил, что ВС РФ способны противостоять любой западной технике, поставляемой ВСУ. В то же время снаряды с обедненным ураном, по мнению разведчика, принесут больше вреда, чем пользы, так как последствия от их использования будут сопоставимы с чернобыльской катастрофой.
«Очень здорово, что даже американские разведчики уверены в победе России, но пока заявление выглядит слишком уж позитивным. Да, конечно, наши военнослужащие начнут уничтожать Challenger 2, другого не дано, вот только происходить это будет несколько сложнее. Будет тяжело, но бойцы справятся», — прокомментировал заявление Риттера Лагин.
Собеседник ФАН напомним, что британские танки оснащаются комбинированной противоснарядной броней из керамики и стали, способной выдерживать несколько попаданий кумулятивных и кинетических снарядов.
«Твердая керамика раскалывается при попадании, сбивая тем самым кинетику и кумулятивную струю заряда. Это и сильная, но в то же время слабая сторона корпуса, так как он не выдержит много ударов. В любом случае, РПГ-7 у нас много, а он расковыряет все что угодно, пусть и придется чаще его использовать», — заключил аналитик.
Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес ранее подтвердил, что все обещанные Киеву танки Challenger 2 прибыли на Украину.