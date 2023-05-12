«Будет тяжело, но бойцы справятся»: политолог Лагин о появлении у ВСУ британских танков Challenger 2

Риттер добавил, что ВС РФ способны противостоять любой западной технике, поставляемой ВСУ. В то же время снаряды с обедненным ураном, по мнению разведчика, принесут больше вреда, чем пользы, так как последствия от их использования будут сопоставимы с чернобыльской катастрофой.