Посол Судана подтвердил договоренности с Россией о создании ПМТО на берегу Красного моря

Москва, 12 мая. Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж подтвердил, что договоренности между странами о создании пункта материально-технического обслуживания ВМФ РФ на берегу Красного моря остаются в силе, сообщают «Известия».
Дипломат заявил об этом на фоне продолжающихся боестолкновений между ВС страны и Силами быстрого реагирования (СБР). По его словам, события не скажутся на соглашении России и Судана.
«Может быть, только сроки сдвинутся из-за того, что политическое урегулирование в Судане должно возобновиться для завершения демократического процесса транзита власти», — сказал он.
Сиррадж указал лишь на одно препятствие, которое мешает продолжению работы по созданию объекта в Порт-Судане. Он отметил, что соглашение необходимо ратифицировать законодательным органом, который в настоящее время еще не сформирован.
«У нас сейчас нет парламента, поскольку Судан находится в переходном периоде. Когда он завершится, у нас будет избранное правительство, которое сможет передать это соглашение в парламент для ратификации», — добавил он.
В феврале текущего года стороны подробно обсуждали процесс возведения российского ПМТО на берегу Красного моря. Переговоры состоялись в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в восточноафриканскую страну.