Отдел по контролю за беспилотниками начал работу в Петербурге

Полиция Петербурга создала подразделение по контролю за небом и беспилотниками. На такие меры правоохранители пошли после введения ряда ограничений на эксплуатацию БПЛА в Северной столице, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Таким образом стражи порядка взяли на контроль обеспечение безопасности и правопорядка в этой сфере в рамках своей компетенции. Сотрудники специального отдела полиции выполняют разные задачи, говорится в сообщении ведомства. Члены подразделения осуществляют мобильные патрули для задержания операторов БПЛА, организуют группы стрелков, вооруженных снайперскими винтовками и карабинами, а также технических специалистов, использующих спецсредства для подавления и нейтрализации БПЛА.
По данным МВД, в состав нового подразделения, прежде всего, принимались те полицейские, которые прошли служебные командировки на новых территориях. Основной задачей спецотдела является обеспечение безопасности в воздухе в период проведения массовых мероприятий. Первое дежурство стражей порядка на посту пришлось на 9 мая — Северную столицу патрулировали пять снайперских пар и две группы с противодронными электромагнитными ружьями, размещенные на крышах зданий в центре Северной столицы.