Отдел по контролю за беспилотниками начал работу в Петербурге

По данным МВД, в состав нового подразделения, прежде всего, принимались те полицейские, которые прошли служебные командировки на новых территориях. Основной задачей спецотдела является обеспечение безопасности в воздухе в период проведения массовых мероприятий. Первое дежурство стражей порядка на посту пришлось на 9 мая — Северную столицу патрулировали пять снайперских пар и две группы с противодронными электромагнитными ружьями, размещенные на крышах зданий в центре Северной столицы.