Новосибирские власти изменили порядок получения права на региональный семейный капитал

Теперь сертификат на региональный семейный капитал будет выдаваться без заявления после предъявления удостоверения многодетной семьи. При этом жить на территории Новосибирской области в течение трех лет родителям необязательно. Кроме того, по новым правилам, семьи могут расходовать средства регионального капитала на обучение детей не только в госучреждениях, но и в частных учебных заведениях.