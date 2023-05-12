Новосибирские власти изменили порядок получения права на региональный семейный капитал

Правительство Новосибирской области внесло изменение в закон о мерах соцподдержки многодетных семей в регионе. Так, с мая этого года для получения права на сертификат многодетные родители больше не обязаны проживать в регионе в течение трех лет.
Как пишет информационно-аналитический портал «ЧС Инфо», для новосибирцев, имеющих трех и более детей, был расширен перечень направлений использования денег семейного капитала и упрощены правила получения сертификата, дающего права на данную меру поддержки.
В связи с этим были внесены поправки в Закон Новосибирской области от 30.09.2011 № 125-ОЗ «О добавочных мерах соцпомощи многодетным семьям на территории Новосибирской области».
Теперь сертификат на региональный семейный капитал будет выдаваться без заявления после предъявления удостоверения многодетной семьи. При этом жить на территории Новосибирской области в течение трех лет родителям необязательно. Кроме того, по новым правилам, семьи могут расходовать средства регионального капитала на обучение детей не только в госучреждениях, но и в частных учебных заведениях.