Российская певица Виктория Дайнеко сегодня празднует свой 36-й день рождения

В 2007 году певица снялась для одного из номеров американского журнала Playboy, о чем позже сожалела, хотя в целом была довольна фотосессией. Дебютный альбом Виктории «Иголка» вышел в 2008 году. На нем были записаны все песни, что она исполняла за три года с начала своей музыкальной карьеры.