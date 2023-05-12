Российская певица Виктория Дайнеко сегодня празднует свой 36-й день рождения

Российская певица, звезда пятой «Фабрики Звезд» Виктория Дайнеко сегодня отмечает свое 36-летие. Поп-исполнительница родилась 12 мая 1987 года.
Детство Виктории прошло в Якутии, в городе Мирный. Еще с ранних лет ее заветной мечтой было выступать на эстраде, однако ее родители, Петр и Евгения Дайнеко не воспринимали стремление дочери всерьез. Поэтому в детстве, до 11 лет, девочка занималась балетом.
Однако желание петь никуда не ушло, и уже в школьные годы юная Виктория часто исполняла чужие песни на всевозможных музыкальных мероприятиях города. Это помогло ей сперва попасть в местную эстрадную группу «Отражение», позже в ансамбль «Фаэтон».
Ближе к своей мечте Виктория стала в 2004 году, когда ей было всего 17 лет и она приняла участие в проекте Первого канала «Фабрика звезд—5». Профессиональная карьеры певицы началась сразу после победы в телевизионном конкурсе. Старт ей положило сотрудничество с композитором и продюсером Игорем Матвиенко.
В 2005 годы был снят ее первый клип на композицию «Лейла». Сразу последовали и новые песни. Видеоряд к одной из них, «Я сразу от тебя уйду», был снят по мотивам личной жизни артистки, а именно после расставания Дайнеко с участником группы «Корни» Павлом Артемьевым, роман с которым продлился чуть меньше года.
В 2007 году певица снялась для одного из номеров американского журнала Playboy, о чем позже сожалела, хотя в целом была довольна фотосессией. Дебютный альбом Виктории «Иголка» вышел в 2008 году. На нем были записаны все песни, что она исполняла за три года с начала своей музыкальной карьеры.
Кроме творчества, Дайнеко активно участвовала и в различных телепроектах, таких как «Ледниковый период», «Маска», «Три аккорда», телеигре «Кто хочет стать миллионером».
Второй альбом вышел только в 2014 году и получил название «V». Последний полноформатный релиз «Магнитные» был выпущен в 2019 году и на нем артистка вопреки собственным традициям экспериментирует со звуком, жанрами и стилями.
За участие в патриотическом марафоне Zа Россию в 2022 году певица внесена в санкционный список ЕС, с запретом въезда в ряд стран, таких как Латвия. Канада также включила ее в свой список рестрикций за якобы распространение пророссийской пропаганды и дезинформации.
Тем не менее в самой России, певица получила несколько премий, среди которых «Золотой граммофон», «Love Radio Wards» и многие другие. В 2012 году получила благодарность от президента Российской Федерации за организацию и проведение праздника «День семьи, любви и верности». Кроме того, в 2015 она стала Заслуженной артисткой Карачаево-Черкесской Республики за многолетний труд и заслуги в области культуры.