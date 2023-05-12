Ижевский педофил-рецидивист осужден на 17 лет колонии особого режима

Никто из потерпевших мальчиков или их близких о противоправных действиях педофила не совершал. Виновного выявили и задержали полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Во время судебного заседания подсудимый признал свою вину частично. Суд назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.