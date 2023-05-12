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Ижевский педофил-рецидивист осужден на 17 лет колонии особого режима

Общество
Ижевский педофил-рецидивист осужден на 17 лет колонии особого режима

Верховный суд Удмуртии признал 51-летнего жителя Ижевска в неоднократных преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Мужчина заводил знакомства с мальчиками от 11 до 14 лет в торговых центрах города.

Обвиняемы ранее уже был судим за аналогичные преступления. Теперь он снова охотился за мальчиками в торговых комплексах и игровых клубах Ижевска, сообщает ИА «Сусанин». Входя в доверие к детям, мужчина совершил в отношении пяти из них преступления сексуального характера.

Никто из потерпевших мальчиков или их близких о противоправных действиях педофила не совершал. Виновного выявили и задержали полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Во время судебного заседания подсудимый признал свою вину частично. Суд назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.
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