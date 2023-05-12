Артист Глеб Матвейчук отметил появление запроса на отечественные спектакли во многих российских театрах

Российский композитор, продюсер и певец Глеб Матвейчук является режиссером большого количества спектаклей по мотивам русского фольклора. О популярности постановок на отечественные темы он рассказал в эфире программы «Жизнь и судьба».
В беседе с телеведущим Борисом Корчевниковым артист отметил, что многие продюсеры, которые привозили зарубежные постановки, в свое время «пошли по простому пути»: покупая готовые проекты за границей, они привозили их в Россию, «делали на этом деньги», и таким образом привлекали внимание российской аудитории. Сейчас же репертуары многих театров нуждаются в хороших отечественных постановках, поскольку они «отчистились» от западных спектаклей.
Следует отметить, что Глеб Матвейчук срежиссировал такие мюзиклы, как «Садко в подводном царстве» по мотивам русских былинных повествований, «Алконост. Легенда о любви» по мотивам славянской мифологии, а также «Пушкин: охотник за сказками», в котором собраны самые известные сказочные образы. Помимо этого, Матвейчук рассказал о предстоящей премьере на сцене Московского детского музыкального театра «Экспромт» спектакля «Медной горы хозяйка» по уральским произведениям Павла Бажова.
Ранее артист отметил превосходство русских постановок над западными. По его мнению, иностранные франшизы замедляют развитие национальной культуры.