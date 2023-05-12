Артист Глеб Матвейчук отметил появление запроса на отечественные спектакли во многих российских театрах

В беседе с телеведущим Борисом Корчевниковым артист отметил, что многие продюсеры, которые привозили зарубежные постановки, в свое время «пошли по простому пути»: покупая готовые проекты за границей, они привозили их в Россию, «делали на этом деньги», и таким образом привлекали внимание российской аудитории. Сейчас же репертуары многих театров нуждаются в хороших отечественных постановках, поскольку они «отчистились» от западных спектаклей.