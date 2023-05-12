ВЦИОМ: 80,9% граждан РФ доверяют президенту своей страны Владимиру Путину

Большая часть российских граждан (80,9%) доверяет президенту своего государства Владимиру Путину. Соответствующая информация следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Деятельность лидера своей страны одобряют 77,1% жителей РФ, указывается в сообщении. Об этом стало известно 15 мая, во вторник. Отрицательно относятся к деятельности российского президента 14,1% опрашиваемых.
Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения определил, сколько из опрошенных граждан России довольны жизнью в своем государстве. Опрос проводился среди 1 600 совершеннолетних респондентов. Подробности передает A42.RU.