Двух сторонников исламского экстремистского течения ликвидировали в Дагестане при задержании

Двое сторонников экстремистского течения в исламе были ликвидированы во время задержания в республике Дагестан. Об этом сообщает МВД.
Нападавшими оказались 18-летний уроженец села Новолакское Новолакского района и 20-летний уроженец Каспийска. При попытке задержания, экстремисты оказали вооруженное сопротивление. Ответным огнем сотрудников МВД, оба молодых человека были нейтрализованы.
В апреле сотрудники правоохранительных органов задержали в Карачаево-Черкесии семь участников организации, призванной экстремистской. В ходе обысков у участников группы нашли свертки с мобильными телефонами, а также сопутствующими предметами, которые они планировали передать заключенным в тюрьмы.