Двух сторонников исламского экстремистского течения ликвидировали в Дагестане при задержании

В апреле сотрудники правоохранительных органов задержали в Карачаево-Черкесии семь участников организации, призванной экстремистской. В ходе обысков у участников группы нашли свертки с мобильными телефонами, а также сопутствующими предметами, которые они планировали передать заключенным в тюрьмы.