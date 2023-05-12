Жителя Челябинской области задержали за испытание самодельного взрывного устройства в лесу

Житель Челябинска испытал в лесу самодельное взрывное устройство. Это стало основанием для его задержания полицейскими.
Злоумышленник собирал взрывчатку в квартире на улице Бородинской. Для создания устройства он использовал подручные материалы. Испытания мужчина решил провести в лесополосе. В результате произошел взрыв, сообщает Telegram-канал SHOT.
Сотрудники правоохранительных органов задержали правонарушителя. Он стал фигурантом уголовного дела за несанкционированное изготовление оружия. Житель Челябинска уже имеет судимость по той же статье.
Ранее 48-летняя женщина нашла в огороде бревно, которое было начинено взрывчаткой. По этому факту возбудили уголовное дело, сообщает A42.RU.