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Жителя Челябинской области задержали за испытание самодельного взрывного устройства в лесу

Происшествия
Жителя Челябинской области задержали за испытание самодельного взрывного устройства в лесу

Житель Челябинска испытал в лесу самодельное взрывное устройство. Это стало основанием для его задержания полицейскими.

Злоумышленник собирал взрывчатку в квартире на улице Бородинской. Для создания устройства он использовал подручные материалы. Испытания мужчина решил провести в лесополосе. В результате произошел взрыв, сообщает Telegram-канал SHOT.

Сотрудники правоохранительных органов задержали правонарушителя. Он стал фигурантом уголовного дела за несанкционированное изготовление оружия. Житель Челябинска уже имеет судимость по той же статье.

Ранее 48-летняя женщина нашла в огороде бревно, которое было начинено взрывчаткой. По этому факту возбудили уголовное дело, сообщает A42.RU.
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