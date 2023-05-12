Все зерно старого урожая на Украине уже съели крысы — Дудчак о «зерновой сделке»

12 мая посольство РФ в США заявило, что санкции Запада мешают реализации «черноморской инициативы», переговоры по продлению которой накануне завершились в Стамбуле. Как сообщил по этому поводу ФАН российский экономист Александр Дудчак, все основные бонусы от этой сделки все равно получают крупные компании-зернотрейдеры.
Как заявил 12 мая российский советник-посланник посольства РФ в США Андрей Леденев, вводимые коллективным Западом антироссийские санкции мешают нормализации экспорта сельхозпродукции из России в рамках реализации «зерновой сделки». «В условиях фактического невыполнения Меморандума Россия–ООН по нормализации росагроэкспорта, который напрямую увязан с «черноморской инициативой», американские власти буквально из кожи вон лезут, лишь бы снять с себя ответственность за сложившуюся ситуацию. Именно санкции США и других западных стран мешают реализации пакетных договоренностей», — сообщил Леденев.
Дипломат указал, что ограничительные меры, введенные против России, наносят вред интересам других государств, которые испытывают нехватку продовольствия. Кроме того, советник-посланник отметил попытки американского Госдепартамента «очернить» Россию. Для этого там, уточнил он, прибегают к откровенным подтасовкам и распространению дезинформации. «Американцы утверждают, что у покупателей зерна и удобрений из России «отсутствуют проблемы» при приобретении отечественной сельхозпродукции. Но мы четко обозначаем, какие именно пункты российско-ооновского документа не соблюдаются», — добавил Леденев. Судьба черноморской инициативы, заключил он, будет зависеть от того, что делается Западом «для устранения перекосов» в ее реализации.
Как сообщил ФАН экономист, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак, на этот раз Россия должна твердо настоять на выполнении своих условий, либо не продлевать эту сделку.
«Вполне понятно, почему переговоры в Стамбуле закончились, по сути, ничем. Потому что, если «зерновая сделка» будет в очередной раз продлена, то к нашей делегации будет большая просьба — больше не стонать и не плакаться по поводу того, что «нас опять обманули». Если бы нас в ее рамках обманывали в первый раз, это было бы полбеды. Но, извините, сейчас это может произойти уже в четвертый раз, что уже слишком, — подчеркнул Дудчак. — Если это соглашение будет в очередной раз продлено, то с точки зрения России это будет невозможно объяснить здравым смыслом».
С другой стороны, считает экономист, даже в случае отказа РФ продлевать сделку остальные стороны — Украина, ООН и Турция — могут попытаться продолжить ее реализовывать.
«Но здесь уже задача России будет в том, чтобы не допустить продолжения вывоза зерна с Украины. В крайнем случае, нам придется разрушить порты, причалы и терминалы, где происходит погрузка украинских зерновых. Пусть они после этого говорят, что хотят, о «голодающих детях Африки». В конце концов, Россия способна самостоятельно накормить все голодающие страны, — отметил эксперт. — Тем более, что, исходя из предыдущего опыта реализации «зерновой сделки», в конечном счете голодающим африканцам все равно перепадает не так уж много украинского зерна. Как установили европейские расследователи, в основном оно все равно направлялось в Турцию и саму Европу».
По словам Дудчака, лично у него понимание продления «зерновой сделки» Россией отсутствует напрочь.
«Понятно, что посредством продления «зернового соглашения» Россия предоставляла бонусы своим партнерам, вроде той же Турции. Кроме того, наша страна находит новые пути для вывоза собственных зерновых — только на днях было подписано соглашение о серьезном расширении «зернового пути» с Китаем, — напомнил аналитик. — Однако бонусы не могут предоставляться партнерам вечно, так как Россия сама не получает от этого выгод. По правде говоря, главные профиты от нее получают компании-посредники, торгующие зерном. А та же Турция в апреле вообще ввела 100-процентные пошлины на ввоз любого зерна на свою территорию, кроме боснийского. Мне кажется, в этом плане турки уже откровенно издеваются надо всем этим процессом, вводя такие заградительные тарифы».
Экономист Дудчак предложил украинцам вывозить свое зерно в Европу не по морю, а по земле.
«При этом я даже не знаю, что конкретно они там собираются продолжать вывозить — все зерно старого урожая у них либо забрали компании-посредники, либо съели крысы. В любом случае пусть Украина использует для вывоза зерна железнодорожное полотно. В этом случае на узловых станциях неизбежно возникнут проблемы с пропускной способностью, и Западу станет гораздо труднее поставлять вооружения Киеву. У них уже недавно была «пробка» из 11-ти тысяч контейнеров с зерном на границе с Польшей. Вот пусть тогда и выбирают, что им важнее — вывезти зерно или ввозить вооружения. В любом случае никакого смысла для России в продлении этого «черноморского соглашения» уже нет и в помине», — заключил Александр Дудчак.
Напомним, как сообщил 11 мая министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, встреча в Стамбуле по зерновой сделке завершились, дальнейшие переговоры по разблокированию инициативы будут проводиться онлайн. «ООН и Турция как подписанты инициативы понимают, что зерновая инициатива критически важна для мировой продовольственной безопасности и должна стабильно функционировать. Поэтому дальнейшие консультации по поводу разблокирования инициативы будут продолжены в онлайн-формате», — заявил министр Кубраков.