Все зерно старого урожая на Украине уже съели крысы — Дудчак о «зерновой сделке»

Дипломат указал, что ограничительные меры, введенные против России, наносят вред интересам других государств, которые испытывают нехватку продовольствия. Кроме того, советник-посланник отметил попытки американского Госдепартамента «очернить» Россию. Для этого там, уточнил он, прибегают к откровенным подтасовкам и распространению дезинформации. «Американцы утверждают, что у покупателей зерна и удобрений из России «отсутствуют проблемы» при приобретении отечественной сельхозпродукции. Но мы четко обозначаем, какие именно пункты российско-ооновского документа не соблюдаются», — добавил Леденев. Судьба черноморской инициативы, заключил он, будет зависеть от того, что делается Западом «для устранения перекосов» в ее реализации.