Правоохранители Адыгеи за сутки приняли 234 заявления о происшествиях

В оперативных сводках республиканского МВД зафиксировано 11 преступлений, в том числе семь краж чужого имущества и один факт мошенничества, сообщает ИА «Адыгея сегодня». Семь преступлений уже раскрыты по горячим следам. Один раз у жителя Адыгеи были изъяты наркотические средства.