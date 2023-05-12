Правоохранители Адыгеи за сутки приняли 234 заявления о происшествиях

За сутки, 11 мая, в отделы полиции Адыгеи поступило 234 заявления и сообщения о различных происшествиях. Из них 95 произошли в столице региона Майкопе, а 58 — в Тахтамукайском районе.
В оперативных сводках республиканского МВД зафиксировано 11 преступлений, в том числе семь краж чужого имущества и один факт мошенничества, сообщает ИА «Адыгея сегодня». Семь преступлений уже раскрыты по горячим следам. Один раз у жителя Адыгеи были изъяты наркотические средства.
Установлено местонахождение гражданина, ранее пропавшего без вести. Выявлено шесть нарушений, связанных с неуплатой в положенный срок административного штрафа.
Сотрудники ГИБДД Адыгеи зафиксировали 296 нарушений ПДД, из которых 11 были допущены пешеходами. Задержаны пять водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. На дорогах республики зарегистрированы два ДТП, в которых пострадали два человека.