Кабмин счел инициативу об освобождении неслуживших граждан РФ от частичной мобилизации нецелесообразной

Инициатива депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева об освобождении не проходивших службу в ВС РФ граждан от частичной мобилизации не нашла отклика в кабмине. Комиссия сочла предложение «нецелесообразным».
Комиссия кабмина назвала проект закона Матвеева не соответствующим современным реалиям и правовым нормам. В отзыве комиссии подчеркивается, что защита Родины является долгом россиян, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Ранее в Петропавловске-Камчатском суд приговорил двух военнослужащих к 2,5 года лишения свободы. По информации 35-го гарнизонного военного суда, они отказались участвовать в боевых действиях на Украине.