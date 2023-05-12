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Кабмин счел инициативу об освобождении неслуживших граждан РФ от частичной мобилизации нецелесообразной

Общество
Кабмин счел инициативу об освобождении неслуживших граждан РФ от частичной мобилизации нецелесообразной

Инициатива депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева об освобождении не проходивших службу в ВС РФ граждан от частичной мобилизации не нашла отклика в кабмине. Комиссия сочла предложение «нецелесообразным».

Комиссия кабмина назвала проект закона Матвеева не соответствующим современным реалиям и правовым нормам. В отзыве комиссии подчеркивается, что защита Родины является долгом россиян, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее в Петропавловске-Камчатском суд приговорил двух военнослужащих к 2,5 года лишения свободы. По информации 35-го гарнизонного военного суда, они отказались участвовать в боевых действиях на Украине.
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