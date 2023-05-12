Глава МВД Турции рассказал, как США вмешиваются в президентские выборы

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу выступил с заявлением для CNN Türk. Министр рассказал о том, как США вмешиваются в предстоящие выборы в стране.
В интервью для телеканала политик заявил, что Белый дом в последние дни активизировал свои действия по данному треку. В качестве примера он привел выход из предвыборной гонки одного из кандидатов — Мухаррема Индже:
Лидер «Партии Отечества», который боролся за президентское кресло, снял свою кандидатуру за три дня до выборов. По его словам, причинами стали различные провокации, обвинения и дезинформация турецких граждан по поводу его персоны. Все эти факторы негативно влияли на рейтинг кампании Индже. Опросы показали, что за него готовы проголосовать лишь 2% избирателей.
Стоит отметить, что Россию также обвинили во вмешательствах. Лидер турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу обратился к политикам из РФ:
«Дорогие друзья, вы стоите за заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране. Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу», — написал он в социальных сетях.
Заявление Кылычдароглу было встречено критикой со стороны экспертов, поскольку никаких конкретных фактов и доказательств, указывающих на правдивость обвинений, не последовало. Стоит отметить, что даже электорат кандидата в президенты был в недоумении от заявления лидера.
Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая. В предвыборной гонке будут участвовать 3 кандидата: Кемаль Кылычдароглу от оппозиционного «Народного альянса», действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, а также лидер партии «Националистического движения» Синан Оган. Участки для голосования откроются в восемь утра в воскресенье, а закроются в 17:00. Первые результаты будут объявлены к полуночи.
Опросы Politico показали, что главными соперниками за президентское кресло станут Эрдоган и Кылычдароглу. По прогнозам социологов издания, действующий президент получит в первом туре 44% голосов, его оппонент — 49%. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов. В противном случае будет организован второй тур, который пройдёт 28 мая.