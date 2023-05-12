Глава МВД Турции рассказал, как США вмешиваются в президентские выборы

Лидер «Партии Отечества», который боролся за президентское кресло, снял свою кандидатуру за три дня до выборов. По его словам, причинами стали различные провокации, обвинения и дезинформация турецких граждан по поводу его персоны. Все эти факторы негативно влияли на рейтинг кампании Индже. Опросы показали, что за него готовы проголосовать лишь 2% избирателей.