Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Почти 600 человек обратились в больницы Новосибирской области после укусов клещей с начала сезона

Общество
Почти 600 человек обратились в больницы Новосибирской области после укусов клещей с начала сезона

С начала эпидемиологического сезона в Новосибирской области 598 человек обратились в медицинские учреждения после укусов клещей. За прошедшую неделю кровососущие насекомые укусили в регионе 421 человека.

Наибольшее количество укусов зафиксировано на территории Искитимского и Новосибирского районов, а также в Бердске, сообщает сетевое издание «Сибкрай.ru». Один человек был госпитализирован с подозрением на заражение клещевым энцефалитом, но диагноз не подтвердился.

Сибиряки принесли в лаборатории 393 клещей для определения наличия возбудителей клещевого энцефалита. У одного из них они были обнаружены. На боррелиоз было исследовано 392 клеща. 82 анализа дали положительный результат.

В регионе продолжается акарицидная обработка подлежащих территорий. Обработано более 667,6 гектара территорий парков, кладбищ, летних оздоровительных лагерей, санаториев и баз отдыха. Медики напоминают, что наиболее надежным и долговечным методом защиты от клещевого энцефалита является вакцинация.
новосибирская область клещ укус энцефалит вакцинация территория
Военкоры ФАН