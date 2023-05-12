Почти 600 человек обратились в больницы Новосибирской области после укусов клещей с начала сезона

Наибольшее количество укусов зафиксировано на территории Искитимского и Новосибирского районов, а также в Бердске, сообщает сетевое издание «Сибкрай.ru». Один человек был госпитализирован с подозрением на заражение клещевым энцефалитом, но диагноз не подтвердился.