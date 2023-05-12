Почти 600 человек обратились в больницы Новосибирской области после укусов клещей с начала сезона

С начала эпидемиологического сезона в Новосибирской области 598 человек обратились в медицинские учреждения после укусов клещей. За прошедшую неделю кровососущие насекомые укусили в регионе 421 человека.
Наибольшее количество укусов зафиксировано на территории Искитимского и Новосибирского районов, а также в Бердске, сообщает сетевое издание «Сибкрай.ru». Один человек был госпитализирован с подозрением на заражение клещевым энцефалитом, но диагноз не подтвердился.
Сибиряки принесли в лаборатории 393 клещей для определения наличия возбудителей клещевого энцефалита. У одного из них они были обнаружены. На боррелиоз было исследовано 392 клеща. 82 анализа дали положительный результат.
В регионе продолжается акарицидная обработка подлежащих территорий. Обработано более 667,6 гектара территорий парков, кладбищ, летних оздоровительных лагерей, санаториев и баз отдыха. Медики напоминают, что наиболее надежным и долговечным методом защиты от клещевого энцефалита является вакцинация.