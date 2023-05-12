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Власти Болгарии запретили въезд туристам с неоткрытыми шенгенскими визами

Общество
Власти Болгарии запретили въезд туристам с неоткрытыми шенгенскими визами

Совет министров Болгарии принял решение ужесточить правила въезда для туристов с многократными шенгенскими визами. Издание «Държавен вестник» приводит текст документа.

С настоящего момента въезд в республику туристам с неоткрытым шенгеном запрещен. Теперь обладатели мультивиз до посещения территории Болгарии должны хотя бы один раз посетить любое государство в Шенгенской зоне.

Аналогичные требования начали действовать в отношении румынских и кипрских виз. С ними можно въехать Болгарию только после посещения страны, которая оформила разрешительный документ. Отмечается, что Болгария не входит в Шенгенскую зону, но при этом власти разрешают въезд в страну с вышеупомянутыми визами.

Ранее власти балканского государства ограничили выдачу туристических виз для россиян. Местное консульство перестало принимать документы для оформления долгосрочного права на посещение страны.
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