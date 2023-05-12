Власти Болгарии запретили въезд туристам с неоткрытыми шенгенскими визами

Аналогичные требования начали действовать в отношении румынских и кипрских виз. С ними можно въехать Болгарию только после посещения страны, которая оформила разрешительный документ. Отмечается, что Болгария не входит в Шенгенскую зону, но при этом власти разрешают въезд в страну с вышеупомянутыми визами.