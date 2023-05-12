Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с папой римским 13 мая

Украинский лидер Владимир Зеленский в субботу планирует встретиться с папой римским Франциском в Ватикане. Об этом сообщает РИА Новости в своем Telegram-канале со ссылкой на источник при Святом престоле.
Также Зеленский в ближайшие дни в рамках своей поездки в Германию может посетить Рим для встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Официальных подтверждений этих встреч не было.
Ранее украинский президент посетил Амстердам в День национальной памяти, проходящий в Нидерландах 4 мая. Многие представители официальных властей страны отказались от переговоров с Зеленским из-за неуместности его визита в памятную дату.