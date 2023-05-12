Военный эксперт Саблин рассказал, почему не нужно мобилизовывать не служивших в армии граждан

Мобилизовать ранее не служивших в армии граждан может деструктивно сказаться на вооруженные силы в зоне боевых действий. Об этом ФАН заявил политолог и военный эксперт Сергей Саблин.
По словам эксперта, обучение ранее не бывавших в армии людей может занять минимум полгода. При этом этим людям не подойдут трехмесячные курсы переподготовки.
«Они в руки не брали автомат, они не знают, что такое армия, они не носили форму. Поэтому брать их только для того, чтобы увеличить количество пушечного мяса, не очень умная затея», — сказал политолог.
Саблин добавил, что аналогично следует освободить от мобилизации людей, которые не хотят в руки оружие по религиозным убеждениям, так как для них Вера сильнее, чем приказы командиров.
«И какой толк от человека, который при звуке первого же выстрела бросить автоматы начнёт молиться? Поэтому правильнее было бы, конечно, их освободить от мобилизации, но усилить контроль за отказывающимися служить по каким-то моральным или религиозным убеждениям. Однозначно они должны проходить глубокое психологическое обследование, которое должно давать точное заключение: действительно ли у человека настолько глубокие моральные убеждения?», — отметил эксперт
Также политолог добавил, что армия может быть полезна для оппозиционно настроенной к власти молодежи. Находясь в другом окружении, они нередко меняют мировоззрение.
«Спустя короткое время они кардинально и без какого-либо давления со стороны меняют свою точку зрения. Так происходит потому что большая их часть живет в выдуманном мире с придуманными врагами. Когда они попадают внутри системы, то они начинают понимать, как все работает. Ранее они записывали своих сослуживцев во враги, а теперь они живут с ними, ежедневно общаются, у них появляются друзья. И тогда понимают, что это не противники», — рассказал Саблин.
Однако эксперт считает, что даже в таких случаях нужна тщательная психологическая проверка.
«Очень в редких случаях мы можем получить вооружённого и неадекватного врага внутри определённого подразделения, который может нанести непоправимый вред», — заключил Саблин.
Напомним, ранее в Петропавловске-Камчатском суд приговорил двух военнослужащих к 2,5 годам лишения свободы за уклонение от мобилизации.