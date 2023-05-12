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Японское шоу барабанов «Море синего леса» прошло в Москве

Общество
Японское шоу барабанов «Море синего леса» прошло в Москве

Японское барабанное шоу показали в Москве в Театре Терезы Дуровой 11 мая 2023 года. Зрители смогли насладиться как визуальным зрелищем, так и музыкальной составляющей спектакля.

Как пишет издание «FBM», «Море синего леса» является первым музыкальным спектаклем, в котором повествование передается посредством игры на барабанах тайко и других японских традиционных инструментах, таких как сякухати, синобуэ, нокан, кото, сямисэн и флейта.

Красочная и ритмичная постановка была показана в двух актах. Первый акт состоял из четырех сцен. Второе действие началось со зрелищного вступления и также состояло из четырех сцен.

Отмечается, что в постановке принимал участие один из известнейших мастеров игры на тайко в Японии и Европе Такуя Танигути.
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