Японское шоу барабанов «Море синего леса» прошло в Москве

Японское барабанное шоу показали в Москве в Театре Терезы Дуровой 11 мая 2023 года. Зрители смогли насладиться как визуальным зрелищем, так и музыкальной составляющей спектакля.
Как пишет издание «FBM», «Море синего леса» является первым музыкальным спектаклем, в котором повествование передается посредством игры на барабанах тайко и других японских традиционных инструментах, таких как сякухати, синобуэ, нокан, кото, сямисэн и флейта.
Красочная и ритмичная постановка была показана в двух актах. Первый акт состоял из четырех сцен. Второе действие началось со зрелищного вступления и также состояло из четырех сцен.
Отмечается, что в постановке принимал участие один из известнейших мастеров игры на тайко в Японии и Европе Такуя Танигути.