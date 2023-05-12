Спасатели локализовали пожар на складе в подмосковном Дзержинском на площади 2500 квадратных метров

Пожар на складе использованных шин в подмосковном Дзержинском локализован. Об этом сообщили в МЧС России.
Спасатели вели борьбу с огнем на территории складского помещения. Спустя время им удалось локализовать возгорание, площадь которого выросла до 2,5 тыс. «квадратов». К ликвидации пламени привлекали два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.
Инцидент произошел на складе бывших в употреблении покрышек в Подмосковье. С 1500 кв. метров площадь пожара увеличилась до 2500 кв. метров. При этом в Москве не зафиксировали превышение концентрации продуктов горения в воздухе.