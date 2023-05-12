Желтый уровень пожарной опасности ввели в Курганской области

Отмечается, что 12 и 13 мая в юго-западных районах области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, пятый класс горимости леса. В других районах — высокая пожарная опасность четвертого класса. При этом синоптики прогнозируют в регионе усиление ветра. В данный момент порывы уже достигают 16 м/с.