Желтый уровень пожарной опасности ввели в Курганской области

Пресс-служба правительства Курганской области заявила о введении желтого уровня пожарной опасности в регионе до 15 мая.
Отмечается, что 12 и 13 мая в юго-западных районах области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, пятый класс горимости леса. В других районах — высокая пожарная опасность четвертого класса. При этом синоптики прогнозируют в регионе усиление ветра. В данный момент порывы уже достигают 16 м/с.
В связи с этим было принято решение повсеместно ввести желтый уровень опасности. Губернатор региона Вадим Шумков поручил главам муниципальных образований усилить патрулирование населенных пунктов, СНТ, лесов. Также власти заранее подготовили технику и пункты временного размещения людей на случай эвакуации местных жителей.
Ранее по всей Курганской области из-за сильных природных пожаров ввели режим ЧС. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона.