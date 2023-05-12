Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Гастроэнтеролог Сергей Вялов посоветовал пить больше воды для хорошей работы кишечника

Общество
Гастроэнтеролог Сергей Вялов посоветовал пить больше воды для хорошей работы кишечника

Недостаточное употребление питьевой воды может быть причиной нарушения работы желудочно-кишечного тракта. Об этом в своем Telegram-канале рассказал врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

По его словам, вопреки распространенному заблуждению жирная и острая пища почти не влияют на кишечник, поскольку она переваривается в верхних отделах пищеварительной системы. Однако многие люди пьют в течение дня недостаточно воды.

Вялов отметил, что взрослому человеку нужно выпивать минимум 1,5 литра в сутки. Если организм не получит достаточно жидкости, то кишечник заберет ее из пищи.

«Если не хотите запоров, пейте достаточно воды», — объяснил специалист.

Также врач напомнил о необходимости следить за состоянием микрофлоры в кишечнике. Появление слишком большого числа «плохих» бактерий приводит к возникновению диареи и запорам.

Ранее биолог Артем Овод рассказал, как правильно выбирать бутилированную воду. Как пишет INFOX, стоит обращать внимание на ее категорию и отдавать предпочтение стеклянной таре.
гастроэнтеролог сергей вялов вода кишечник здоровье
Военкоры ФАН