Гастроэнтеролог Сергей Вялов посоветовал пить больше воды для хорошей работы кишечника

Недостаточное употребление питьевой воды может быть причиной нарушения работы желудочно-кишечного тракта. Об этом в своем Telegram-канале рассказал врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.
По его словам, вопреки распространенному заблуждению жирная и острая пища почти не влияют на кишечник, поскольку она переваривается в верхних отделах пищеварительной системы. Однако многие люди пьют в течение дня недостаточно воды.
Вялов отметил, что взрослому человеку нужно выпивать минимум 1,5 литра в сутки. Если организм не получит достаточно жидкости, то кишечник заберет ее из пищи.
«Если не хотите запоров, пейте достаточно воды», — объяснил специалист.
Также врач напомнил о необходимости следить за состоянием микрофлоры в кишечнике. Появление слишком большого числа «плохих» бактерий приводит к возникновению диареи и запорам.
Ранее биолог Артем Овод рассказал, как правильно выбирать бутилированную воду. Как пишет INFOX, стоит обращать внимание на ее категорию и отдавать предпочтение стеклянной таре.