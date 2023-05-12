Глава СПЧ Валерий Фадеев призвал возбуждать уголовные дела в отношении проявляющих русофобию граждан

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал возбуждать уголовные дела в отношении проявляющих русофобию лиц. С соответствующей инициативой он выступил в пятницу, 12 мая.
Этим вопросом следует всерьез заняться в ближайшее время, с уверенностью добавил глава СПЧ. Своим мнением Фадеев поделился в ходе своей речи на сессии «Русофобия: нацизм XXI века» в рамках Петербургского международного юридического форума.
«Надо показать, что это очень серьезные вещи. Поэтому нужна отдельная статья о русофобии. Это задача, которую мы должны решить очень быстро. Полагаю, что в ближайшее время работа будет сделана», — резюмировал Фадеев.
В ходе мероприятия заместитель министра юстиции РФ Андрей Логинов указал, что понятие «русофобия» должно быть закреплено в российском законодательстве.