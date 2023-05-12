Найденная голой на Апраксином дворе актриса Марина Гридасова могла идти в халате и кедах в круглосуточный магазин

Исполнительница эпизодических ролей в сериалах «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей» попала на камеры виденаблюдения, когда рано утром 1 мая вышла из своего дома на набережной Фонтанки. Женщина была в халате и кедах. Один из ее соседей предположил, что в таком виде Гридасова могла пойти в круглосуточный магазин, расположенный неподалеку. Вероятно, потом ее затащили силой на территорию Апраксиного двора, где и избили.