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Найденная голой на Апраксином дворе актриса Марина Гридасова могла идти в халате и кедах в круглосуточный магазин

Шоу-бизнес
Найденная голой на Апраксином дворе актриса Марина Гридасова могла идти в халате и кедах в круглосуточный магазин

Стали известны подробности ЧП с 63-летней актрисой Мариной Гридасовой в центре Петербурга. Знаменитость, найденная голой и избитой в Апраксином дворе, могла идти в халате и кедах в круглосуточный магазин, сообщает источник ФАН.

Исполнительница эпизодических ролей в сериалах «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей» попала на камеры виденаблюдения, когда рано утром 1 мая вышла из своего дома на набережной Фонтанки. Женщина была в халате и кедах. Один из ее соседей предположил, что в таком виде Гридасова могла пойти в круглосуточный магазин, расположенный неподалеку. Вероятно, потом ее затащили силой на территорию Апраксиного двора, где и избили.

Известно, что актриса жила одна, а родственники — в Тверской области. Спустя десять дней после ЧП выяснилось, что знаменитость нашлась сразу, просто ее невозможно было опознать. Марина Гридасова поступила в больницу с многочисленными травмами, в том числе со сломанной челюстью, и не могла назвать своего имени.

Ранее сообщалось, что подруги избитой актрисы Марины Гридасовой поделились версией ее пропажи. По словам приятельниц петербурженки, обычно она не ходила за покупками на рынки, а приобретала все в магазинах.
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