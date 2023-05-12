Кабмин выделит 100 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры в российских регионах

Кабмин обеспечит финансирование регионов для развития коммунальной инфраструктуры в России. На модернизацию будет направлено 100 млрд рублей в 2024 году. Денежные средства позволят увеличить количество новых инженерных сетей, помимо этого, улучшится качество предоставляемых услуг ЖКХ для жителей России.