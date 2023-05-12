Кабмин выделит 100 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры в российских регионах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о федеральном финансировании систем коммунальной инфраструктуры в 2024 году, официальный документ опубликован на сайте правительства.
Кабмин обеспечит финансирование регионов для развития коммунальной инфраструктуры в России. На модернизацию будет направлено 100 млрд рублей в 2024 году. Денежные средства позволят увеличить количество новых инженерных сетей, помимо этого, улучшится качество предоставляемых услуг ЖКХ для жителей России.
Из документа следует, что оператором программы государственной поддержки выбран «Фонд развития территорий». Публично-правовая компания будет предоставлять региональным властям средства на обновление инженерных сооружений.
Ранее Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании социальных учреждений и объектов транспортной инфраструктуры. Правительство РФ планирует выделить на социально-экономическое развитие регионов 60,5 млрд рублей.