Врио главы ЛНР Леонид Пасечник: весенний призыв 2023 года в регионе пройдет без отправки новобранцев в войска

Весенний призыв в ЛНР в этом году пройдет без отправки новобранцев в войска. Об этом рассказал врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.
Специальные комиссии, созданные в республике, обеспечат медицинское освидетельствование призывников. Также будет вестись учет уклонистов. Указ по призыву на военную службу коснется мужчин 1996-2005 годов рождения.
«Уточню, что весенний призыв 2023 года пройдет без отправки призывников в войска», — уточнил Пасечник в беседе с ЛИЦ.
Ранее врио главы ЛНР поздравил россиян с 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Он указал, что в борьбе с возродившимся фашизмом Россия одержит окончательную и безоговорочную победу.