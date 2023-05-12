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Опрос населения Мали показал высокий уровень недовольства работой миссии ООН в стране

Весь мир
Опрос населения Мали показал высокий уровень недовольства работой миссии ООН в стране

Бамако, 12 мая. Опрос общественного мнения показал недовольство жителей Мали работой многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСМА) в стране.

Согласно данным немецкого Фонда Фридриха Эберта, который проводил интервьюирование малийцев, 57% из 2000 респондентов считают деятельность миротворцев неэффективной. Трое из четырех участников исследования критикуют МИНУСМА за то, что ее представители не защищают население от бандформирований.

Кроме того, население Мали обвиняет контингент миссии в нападениях на мирных жителей. Граждане африканского государства организовали демонстрацию, выражая недовольство присутствием ООН в республике и посягательством на ее суверенитет, а также требуя прекращения действия МИНУСМА.

«МИНУСМА не только годами не справляется с террористическими угрозами, но и убивает население. Мы требуем их немедленного вывода с нашей территории», — заявил местный житель.

Тем временем увеличивающееся число нападений на миротворцев и их неспособность выполнять свою основную функцию доказывают тот факт, что спустя почти десять лет работы миссии в стране «голубые каски» не справились с собственным мандатом. Фактически это подтверждает необходимость пересмотра их стратегии действий в Мали.

«Миротворческие силы ничего не добились за долгие годы борьбы с боевиками. Вот почему мы хотим, чтобы они ушли. Нам больше не нужна помощь Организации Объединенных Наций», — сказал один из демонстрантов.

Ранее малийское общественное движение Yerewolo выступило против продления мандата контингента МИНУСМА на территории региона. По их мнению, «голубые каски» не достигли положительного результата в вопросах стабилизации безопасности в республике.
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