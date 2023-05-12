Опрос населения Мали показал высокий уровень недовольства работой миссии ООН в стране

Тем временем увеличивающееся число нападений на миротворцев и их неспособность выполнять свою основную функцию доказывают тот факт, что спустя почти десять лет работы миссии в стране «голубые каски» не справились с собственным мандатом. Фактически это подтверждает необходимость пересмотра их стратегии действий в Мали.