Опрос населения Мали показал высокий уровень недовольства работой миссии ООН в стране

Бамако, 12 мая. Опрос общественного мнения показал недовольство жителей Мали работой многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСМА) в стране.
Согласно данным немецкого Фонда Фридриха Эберта, который проводил интервьюирование малийцев, 57% из 2000 респондентов считают деятельность миротворцев неэффективной. Трое из четырех участников исследования критикуют МИНУСМА за то, что ее представители не защищают население от бандформирований.
Кроме того, население Мали обвиняет контингент миссии в нападениях на мирных жителей. Граждане африканского государства организовали демонстрацию, выражая недовольство присутствием ООН в республике и посягательством на ее суверенитет, а также требуя прекращения действия МИНУСМА.
«МИНУСМА не только годами не справляется с террористическими угрозами, но и убивает население. Мы требуем их немедленного вывода с нашей территории», — заявил местный житель.
Тем временем увеличивающееся число нападений на миротворцев и их неспособность выполнять свою основную функцию доказывают тот факт, что спустя почти десять лет работы миссии в стране «голубые каски» не справились с собственным мандатом. Фактически это подтверждает необходимость пересмотра их стратегии действий в Мали.
«Миротворческие силы ничего не добились за долгие годы борьбы с боевиками. Вот почему мы хотим, чтобы они ушли. Нам больше не нужна помощь Организации Объединенных Наций», — сказал один из демонстрантов.
Ранее малийское общественное движение Yerewolo выступило против продления мандата контингента МИНУСМА на территории региона. По их мнению, «голубые каски» не достигли положительного результата в вопросах стабилизации безопасности в республике.