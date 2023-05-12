В Банке России представили сценарий восстановления экономики страны на два года

Банк России опубликовал доклад о денежно-кредитной политике, где представил прогноз восстановления экономики страны. В прошлом году эту сферу поддерживала загрузка промышленности.
В текущем году развитие экономики обеспечивает потребительский спрос, а в следующем — будут инвестиции за прошедшие два года. Таким образом, в Банке России дают двухлетний план восстановления, сообщает «Коммерсант».
В доклад включили новые данные. Речь идет об оценке динамики ВВП во втором квартале этого года. В Банке России приводят 4,2% роста год к году после сокращения в первом квартале до 2,3%.
Ранее в Центробанке уточнили прогноз по структурному профициту ликвидности кредитных учреждений на конец 2023 года. Он сократился на 300 млрд рублей.