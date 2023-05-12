Российская гимнастка и пятикратная чемпионка Европы Алина Кабаева отмечает юбилей

Сегодня юбилей отмечает российская гимнастка Алина Кабаева. Спортсменка родилась 12 мая 1983 года в городе Ташкент, Узбекистан.
Отец Олимпийской чемпионки, Марат Кабаев профессионально занимался футболом, был игроком ташкентского Пахтакора, в то время как мать, Любовь Кабаева, играла в баскетбол. Не мудрено, что будущее девочки было предрешено с ее самого раннего детства. И уже в три года, когда семья переехала в Казахстан, Алина начала заниматься художественной гимнастикой.
Когда ей исполнилось 11 лет, родители развелись и мать перевезла Алину и ее сестру Ляйсан в Москву профессионально заниматься у тренера Ирины Винер. Так как Алина с юных лет была склонна к полноте, новый наставник выдвинула главное условие — похудеть. Так началась карьера Кабаевой в большом спорте.
Первое выступление за сборную России, в котором участвовала спортсменка, прошло в 1996 году. Уже в возрасте 15 лет гимнастка выиграла свой первый чемпионат Европы. Позже она подтвердит свое чемпионство еще четыре раза. А в 1999 году будет новая громкая победа, на сей раз на Чемпионате мира.
Но не всегда все было так гладко. В 2001 году случился скандал с допингом. Тогда Кабаеву вместе с другой российской гимнасткой Ириной Чащиной заподозрили в употреблении фуросемида, за что обе были дисквалифицированы на два года и не смогли принять участие в Играх доброй воли. Зато спустя год на Чемпионате Европы по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье Алина Маратовна снова заняла первое место.
Кроме успехов в спорте, Кабаева уже в возрасте 18 лет отличилась и в общественно-политической деятельности. Так, будучи членом Высшего совета партии «Едина Россия» и членом Общественной палаты РФ, занималась проблемой страхования спортсменов в рамках Комиссии Общественной палаты по вопросам развития благотворительности, милосердия и волонтерства.
С 2007, после окончания спортивной карьеры, по 2014 год была депутатом пятого созыва Госдумы РФ. За семь лет приняла участие в разработке пяти законопроектов, среди которых «закон Димы Яковлева», запрещающий американским гражданам усыновлять детей из России.
Сегодня бывшая гимнастка является главой «Благотворительного фонда Алины Кабаевой», который занимается строительством спортивного комплекса в Цхинвали и организацией «Горячей линии по ЕГЭ». Также с 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО «Спорт-Экспресс».
В 2022 году за поддержку спецоперации на Украине ЕС, США и Канада ввели против Кабаевой персональные санкции. Зато на Родине спортсменка обладаем рядом престижных награл и премий, в частности, орденом Дружбы IV степени «За заслуги перед отечеством» и Почетной грамотной Президента Российской Федерации.