Российская гимнастка и пятикратная чемпионка Европы Алина Кабаева отмечает юбилей

Но не всегда все было так гладко. В 2001 году случился скандал с допингом. Тогда Кабаеву вместе с другой российской гимнасткой Ириной Чащиной заподозрили в употреблении фуросемида, за что обе были дисквалифицированы на два года и не смогли принять участие в Играх доброй воли. Зато спустя год на Чемпионате Европы по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье Алина Маратовна снова заняла первое место.