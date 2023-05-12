Певица Алла Пугачева вновь улетела из России в Израиль

Народная артистка СССР и певица Алла Пугачева после короткого пребывания в России снова улетела в Израиль. За это время Примадонна появилась на публике всего один раз.
Пугачева во время своего короткого визита на родину лишь раз появилась на публике. Она посетила похороны своего друга модельера Валентина Юдашкина.
Всего Примадонна провела в России чуть больше недели. Большую часть времени она находилась в своем замке в деревне Грязь, сообщает Telegram-канал SHOT. К жилищу звезды постоянно подвозили продукты.
Ранее Пугачеву в Сети обвинили в предательстве своей страны после ее обращения к ветеранам Великой Отечественной войны. Это произошло после публикации певицей архивного фото с ветеранами ВОВ.