Финансовый эксперт Озорхин рассказал о методах накопления денег

Многие люди считают, что создание накоплений доступно только людям со стабильно высокими доходами. Руководитель блока рыночного бизнеса МКБ Алексей Озорхин убежден, что это не так.
Почувствовать финансовую безопасность помогает ежемесячное откладывание денег. Эксперт полагает, что для этого достаточно пяти-десяти процентов от дохода. В беседе с РИА Новости, выдержки из которой приводят «Известия Мордовии», Озорхин заявил, что копить можно при любом уровне дохода. Важным моментом здесь станет тренировка финансовой ответственности.
Алексей Озорхин перечислил основные правила, которых следует придерживаться. Во-первых, необходимо рационализировать свой бюджет, то есть тщательно подсчитать все обязательные расходы. Затем нужно проанализировать свои траты и определить, от каких можно частично либо полностью отказаться.
Также эксперт порекомендовал не забывать при создании накоплений ставить конкретные цели. Он объяснил, что просто копить и откладывать «на черный день» — далеко не лучшая мотивация. В этом случае мозг не воспринимает создание финансовой подушки безопасности как четкую задачу.