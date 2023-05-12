Финансовый эксперт Озорхин рассказал о методах накопления денег

Почувствовать финансовую безопасность помогает ежемесячное откладывание денег. Эксперт полагает, что для этого достаточно пяти-десяти процентов от дохода. В беседе с РИА Новости, выдержки из которой приводят «Известия Мордовии», Озорхин заявил, что копить можно при любом уровне дохода. Важным моментом здесь станет тренировка финансовой ответственности.