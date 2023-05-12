«Задачи выполняются на отлично»: военный аналитик Дандыкин о ракетных ударах ЧФ по критическим объектам ВСУ

Российский флот, наконец, выполняет те задачи, ради которых он и создавался, сообщил в интервью корреспонденту ФАН военный аналитик, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Ранее командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов в интервью изданию «Красная звезда» сообщил, что корабли соединения с начала СВО нанесли более 180 ударов крылатыми ракетами «Калибр» по критически важным объектам армии Украины.
«Основными объектами поражения являлись радиолокационные станции систем ПВО, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, склады ракетно-артиллерийского вооружения, нефтебазы, склады ГСМ, авиабазы, железнодорожные станции», — отметил офицер.
Кроме того, активно использовались береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал». Они били по командным пунктам, аэродромам, позиционным районам войск и надводным кораблям ВМСУ.
«Буквально накануне, после 9 мая наш флот наносил удары, в том числе корабли ЧФ. Речь идет о фрегатах, о малых ракетных кораблях и подводных лодках, они тоже отстрелялись. Нужно учитывать, что 180 ударов с начала СВО — это достаточно прилично, с учетом боекомплекта на корабле примерно в восемь ракет. То есть достаточно интенсивная работа была, еще до диверсии на Крымском мосту. Ну и потом нужно учитывать, что порядка 70 ударов наносили расчеты комплексов «Бал» и «Бастион», — отметил в свою очередь Дандыкин.
По словам собеседника ФАН, в настоящее время российский флот выполняет те функции, для которых он и создавался. Кроме того, в рамках СВО активно действует морская пехота.
«Парни действовали при освобождении Мариуполя. Там погибло два комбрига и заместитель командующего ЧФ, морпех. Это очень достойно, все эти достижения стоит отметить по случаю 240-летия Черноморского флота. Оценивая работу наших моряков могу сказать, что со всеми задачами они справляются на отлично. Это прекрасные офицеры и матросы, люди, защищающие интересы Родины. Достаточно вспомнить двух девушек, уничтоживших надводный дрон ВСУ. Прекрасная работа, прекрасная служба», — заключил эксперт.
Ранее подразделения Балтийского флота провели учения по противодействию террористической деятельности. Как пишет RT, военнослужащие отрабатывали нападение представителей незаконных формирований, их блокирование и ликвидацию.