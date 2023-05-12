Артист Глеб Матвейчук рассказал о превосходстве российских театральных проектов над западными

Российский актер, композитор, продюсер и певец Глеб Матвейчук в эфире программы «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым высказал свое мнение по поводу западных франшиз в отечественных театрах. По его словам, они замедляют развитие национальной культуры.
Как отметил Матвейчук, российские театральные постановки ни в чем не уступают западным. Более того, по мнению артиста, «они во многом их превосходят». Причиной этому является иной настрой отечественных спектаклей. По словам Матвейчука, они «пишутся для русских людей, поэтому не происходит адаптация материала, ориентированного на западного потребителя».
Ранее о непоколебимости русского балета высказался премьер Большого театра Денис Родькин. По его мнению, отечественную культуру нельзя отменить или уничтожить, поскольку она «врослась корнями в мировую».