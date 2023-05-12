Артист Глеб Матвейчук рассказал о превосходстве российских театральных проектов над западными

Как отметил Матвейчук, российские театральные постановки ни в чем не уступают западным. Более того, по мнению артиста, «они во многом их превосходят». Причиной этому является иной настрой отечественных спектаклей. По словам Матвейчука, они «пишутся для русских людей, поэтому не происходит адаптация материала, ориентированного на западного потребителя».